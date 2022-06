Fußball Ex-ÖFB-Teamchef Foda neuer Trainer von Meister FC Zürich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foda gibt künftig die Kommandos beim FC Zürich Foto: APA/sda

F ranco Foda ist neuer Cheftrainer des Schweizer Fußball-Meisters FC Zürich. Der 56-jährige Deutsche, von 2017 bis zum Frühjahr 2022 Teamchef des österreichischen Nationalteams, tritt die Nachfolge von André Breitenreiter an und erhielt einen bis Ende Juni 2024 gültigen Zweijahresvertrag. Das verlautete der Club, der in der 2. Qualirunde zur Champions League ins Europacup-Geschehen eingreift, am Mittwoch. Breitenreiter ist zum deutschen Bundesligisten Hoffenheim gewechselt.