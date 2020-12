Favoritensiege in Premier League bei Fan-Rückkehr .

In der englischen Fußball-Premier-League hat es am Samstag Favoritensiege gegeben. Manchester City gewann im eigenen Stadion gegen Fulham 2:0, kurz danach setzte sich Manchester United mit 3:1 bei West Ham durch und schließlich behielt Chelsea an der Stamford Bridge gegen Leeds United mit 3:1 die Oberhand. Bei letzteren beiden, in London ausgetragenen Partien waren erstmals seit März Zuschauer mit von der Partie. Jeweils 2.000 Personen durften die Drehkreuze passieren.