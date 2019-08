Das gab der deutsche Fußball-Bundesligist, bei dem die Österreicher Michael Gregoritsch und Georg Teigl engagiert sind, am Montag bekannt. Der 105-fache Schweizer Internationale spielte unter anderem für Lazio Rom und Juventus Turin. Zuletzt war er für Arsenal aktiv, dort war sein Vertrag aber ausgelaufen. Augsburg startete am Samstag mit einem 1:5 in Dortmund in die neue Liga-Saison. In dieser Partie kam Teigl auf der Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz.