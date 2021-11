Feldhofer neuer Rapid-Trainer: Amtsantritt am Montag

"Es fühlt sich richtig gut an, es ist eine Rückkehr in eine vertraute Umgebung. Nach intensiven Gesprächen mit den Rapid-Führungskräften war für mich sehr rasch klar, dass wir im Fußball-Denken total auf einer Wellenlänge sind. Ich kann es kaum erwarten meine Spieler persönlich kennenzulernen und mit ihnen am Platz und darüber hinaus zu arbeiten", wurde Feldhofer in einer Club-Aussendung zitiert. Für ihn ist es eine Rückkehr, zählte er doch als aktiver Spieler zu jener Mannschaft, die 2005 den Meistertitel holte und die Champions-League-Quali erfolgreich meisterte.