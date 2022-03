Fußball FIFA-Chef Infantino stellt sich 2023 zur Wiederwahl

Infantino will noch länger FIFA-Präsident bleiben Foto: APA/dpa

Gianni Infantino strebt eine dritte Amtszeit als FIFA-Präsident an und stellt sich 2023 zur Wiederwahl. Das kündigte der 52-Jährige beim Kongress des Fußball-Weltverbands am Donnerstag in Doha an. "Weil wir heute alle hier vereint sind und sie die Mitgliedsverbände der FIFA sind, möchte ich es Ihnen zuerst sagen." Infantino war 2019 wiedergewählt worden und hatte seine Ambitionen für das kommende Jahr zumindest noch nicht offiziell bestätigt.