Foda fordert "klares Gesicht" von ÖFB-Team in Polen .

Nach drei Siegen in Serie wartet auf Österreichs Fußball-Nationalteam am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Warschau die große Bewährungsprobe. Gleichzeitig ist es eine große Chance. Mit einem Sieg in Polen würden die Österreicher den Gastgeber in der EM-Quali-Gruppe G sogar als Tabellenführer ablösen.