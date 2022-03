Fußball Foda laut Milletich auch gegen Schottland auf ÖFB-Bank

Foda zumindest noch am Dienstag ÖFB-Teamchef Foto: APA/ROBERT JAEGER

Franco Foda wird auch im Testspiel am Dienstag im Wiener Happel-Stadion gegen Schottland auf der Trainerbank der österreichischen Fußball-Nationalmannschat sitzen. Das erklärte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich am Donnerstagabend nach dem 1:2 im WM-Play-off-Semifinale in Wales im ORF-Interview. Foda werde die ÖFB-Auswahl "selbstverständlich" gegen die Schotten coachen, betonte der 65-Jährige. Der Vertrag des 55-Jährigen läuft durch das Verpassen der WM mit Ende März aus.