Im Halbfinale gegen Dänemark (2:1 n.V.) wurde Foden erst in der Verlängerung eingewechselt. Seinen Platz im Offensivtrio neben Kapitän Harry Kane und Raheem Sterling nahm in der Startformation zuletzt Arsenals Bukayo Saka ein.

Bis auf Foden absolvierten alle Kaderspieler am Samstag die Einheit von Trainer Gareth Southgate im EM-Basislager der "Three Lions" in Burton upon Trent. Anschließend wollte sich die Mannschaft auf den Weg nach London machen. Dort stand am Abend (20.15 Uhr MESZ) noch eine Pressekonferenz mit Southgate und Kapitän Harry Kane auf dem Programm, bei der es auch weitere Informationen zu Fodens Zustand geben sollte.