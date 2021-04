Frankfurt-Abwehrchef Hinteregger zurück im Teamtraining .

Eintracht Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger ist wieder im Mannschaftstraining und hofft am Samstag bei seinem Ex-Club Mönchengladbach auf ein Comeback. "Ich habe seit über einer Woche keine Schmerzen mehr", sagte der 28-Jährige am Dienstag. Knapp einen Monat hatte der ÖFB-Teamkicker wegen einer Faszienzerrung pausiert, es gelte weiter Vorsicht. "Deswegen starten wir langsam. Aber wenn es so weitergeht, werde ich sicher fürs Wochenende eine Option sein", so Hinteregger.