Frankfurt setzt Siegeszug zu Hause gegen Köln fort .

Eintracht Frankfurt hat seinen Siegeszug in der deutschen Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Adi Hütter bezwang den 1. FC Köln am Sonntag zu Hause mit 2:0 (0:0) und liegt damit weiter in den Champions-League-Rängen. Zehn Ligaspiele in Folge sind die Frankfurter bereits ungeschlagen. Das war ihnen zuletzt in der Saison 1992/93 gelungen. In den vergangenen neun Runden hat das Hütter-Team acht Siege eingefahren.