Fußball Frankreich bangt um Benzema - Stürmer bricht Training ab

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Benzema machen körperliche Probleme zu schaffen Foto: APA/Reuters

F rankreichs Fußball-Nationalmannschaft bangt um den Einsatz von Karim Benzema bei der WM in Katar. Der Stürmerstar von Real Madrid musste das Training am Samstag in Doha verletzungsbedingt früh abbrechen, wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtete. Benzema, dem zuletzt Muskelprobleme behindert hatten, und Raphael Varane nach seiner Knieverletzung, hatten am Samstag zum ersten Mal in Katar am Mannschaftstraining des Titelverteidigers teilgenommen.