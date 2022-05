Frankreich-Kader für Nations League mit Benzema, ohne Giroud

Werbung

Mit Boubacar Kamara (Marseille) nominierte Coach Didier Deschamps auch einen potenziellen Debütanten. Weltmeister Frankreich trifft zum Auftakt der Nations League am 3. Juni daheim auf Dänemark, am 6. Juni auswärts auf Kroatien, am 10. Juni in Wien auf Österreich und am 13. Juni daheim auf Kroatien.

Frankreichs Kader für die kommenden Nations-League-Spiele:

Tor: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (AC Milan)

Abwehr: Jonathan Clauss (RC Lens), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernandez (Bayern München), Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint Germain), Jules Kounde (FC Sevilla), Benjamin Pavard (Bayern München), William Saliba (Olympique Marseille), Raphael Varane (Manchester United)

Mittelfeld : Matteo Guendouzi (Olympique Marseille), Boubacar Kamara (Olympique Marseille), N'Golo Kante (Chelsea), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurelien Tchouameni (AS Monaco)

Angriff: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig)