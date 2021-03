Der Weltmeister behielt am Sonntag im Gruppe-D-Duell mit Kasachstan in Nur-Sultan verdient mit 2:0 die Oberhand. Ousmane Dembele (19.) brachte die Franzosen früh auf die Siegerstraße, nach einem Eigentor von Sergei Maliy (44.) war alles klar. PSG-Stürmerstar Kylian Mbappe scheiterte in der 75. Minute mit einem Elfmeter an Kasachstan-Tormann Aleksander Mokin.

Zum Auftakt war die Truppe von Teamchef Didier Deschamps über ein Heim-1:1 gegen die Ukraine im Stade de France nicht hinausgekommen. Die Franzosen übernahmen mit vier Punkten vorerst die Tabellenführung.