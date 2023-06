Fußball Frankreich und England in EM-Quali gegen Fußball-Zwerge

Frankreich ist vor dem Match gegen Gibraltar entspannt Foto: APA/AFP

A uf die Stars von Vize-Weltmeister Frankreich und England warten zum Saisonabschluss scheinbar leichte Aufgaben. Frankreich (Gruppe B) trifft am Freitag in der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Faro/Portugal auf Gibraltar und empfängt am Montag im Stade de France Griechenland. England (Gruppe C) fliegt mit fünf frisch gekürten Champions-League-Siegern nach Malta und will am Montag in Manchester gegen Nordmazedonien den vierten Sieg im vierten Spiel holen.