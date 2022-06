Fußball Frankreich vor Österreich-Duell sieglos: 1:1 in Kroatien

Rabiots Treffer reichte Frankreich in Kroatien nicht zum Sieg Foto: APA/AFP

F ußball-Weltmeister Frankreich gastiert als in der Nations League siegloses Team in Wien. Die "Équipe tricolore" kam im chancenarmen Duell der Auftaktverlierer in der Österreich-Gruppe 1 der Liga A in Split gegen Kroatien nach 1:0-Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Andrej Kramaric glich per Elfmeter (83.) die französische Führung durch Adrien Rabiot (52.) aus.