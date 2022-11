Fußball Frappart pfeift als erste Frau Männer-Fußball-WM-Spiel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Frappart leitet Deutschland - Costa Rica Foto: APA/dpa

D ie französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird am Donnerstag als erste Frau in der langen Historie der Fußball-WM der Männer ein Spiel leiten. Die Ansetzung für das Spiel Deutschland gegen Costa Rica gab der Weltverband (FIFA) am Dienstag bekannt. Der 38-Jährigen stehen im Al-Bait Stadion die Brasilianerin Neuza Back sowie die Mexikanerin Karen Diaz Medina zur Seite. Vierter Offizieller ist Said Martinez aus Honduras.