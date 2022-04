Fußball Gladbach in Freiburg nach 2:0 und 2:3 noch 3:3

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Wechselbad der Gefühle für Hütter in Freiburg Foto: APA/dpa

B orussia Mönchengladbach hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga in einer spektakulären Partie ein 3:3 erreicht. Das Team von Adi Hütter führte in Freiburg 2:0, lag dann 2:3 zurück und schaffte in der 93. Minute noch den Ausgleich. Für Oliver Glasners Eintracht Frankfurt gab es ein Heim-2:2 gegen Hoffenheim. Der 1. FC Köln behielt im eigenen Stadion gegen Arminia Bielefeld mit 3:1 die Oberhand.