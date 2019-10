Der VfL Wolfsburg erreichte auswärts ein 1:1 beim französischen Club AS Saint-Etienne. Den Hausherren gelang nach einer misslungenen Faustabwehr von ÖFB-Torhüter Pavao Pervan das 1:0 durch Timothee Kolodziejczak (13.). Wolfsburgs William glich aber nur zwei Minuten später aus. Insgesamt sind die Deutschen unter Trainer Oliver Glasner nun bereits neun Pflichtspiele ungeschlagen.

Gladbach mit Stefan Lainer wie gewohnt rechts außen tat sich gegen die mit viel Routine eingelaufenen Istanbuler von Beginn an schwer. Der Serbe Danijel Aleksic fand schon in der 3. Minute eine gute Möglichkeit auf die Führung der Hausherren vor. Die Partie vor nur rund 5.000 Zuschauern war danach ausgeglichen, gefährlicher vor das gegnerische Tor kam aber eher Basaksehir.

Der bosnische Teamspieler Visca erzielte in der 55. Minute nach einem Ballverlust der Deutschen aus einem Gegenstoß dann den ersten Treffer der Partie. Doch in der letzten Minute schlug noch der eingewechselte Herrmann aus kurzer Entfernung zu. Erstmals in dieser Saison konnte die Borussia beim erst 2014 gegründeten Lieblingsclub vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein Auswärtsspiel nicht gewinnen. Basaksehir trifft in der nächsten Runde nun daheim auf den WAC.