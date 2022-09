Grabherr zieht sich als Sportlicher Leiter bei Altach zurück

Werbung

Die Altacher sind nach sieben Partien mit nur vier Punkten im Besitz der "Roten Laterne". Die jüngsten fünf Pflichtspiele wurden allesamt verloren, darunter war auch das Out in der 2. ÖFB-Cup-Runde bei Zweitligist Admira. "Werner hat sich mit dem SCR Altach immer zu hundert Prozent identifiziert und viel Herzblut investiert. Aufgrund der Anfeindungen, welche Werner in der Vergangenheit über sich ergehen lassen musste, kann ich seine Entscheidung auf menschlicher Ebene absolut nachvollziehen", sagte Geschäftsführer Christoph Längle.

Der Verein werde jedenfalls langfristig von Grabherrs Arbeit profitieren, insbesondere, was die Professionalisierung im Trainer- und Betreuerteam sowie die Arbeitsprozesse im Proficampus betreffe. Die Nachfolgefrage ist noch nicht geklärt. "Wir wollen den Prozess der Veränderung jetzt wieder als Chance begreifen und die richtigen Entscheidungen für den SCR Altach treffen", wurde Präsident Peter Pfanner zitiert.