Dem überlegen englischen Tabellenführer wird großes Interesse an BVB-Goalgetter Erling Haaland nachgesagt. Zu einer möglichen Verpflichtung des Ex-Salzburgers äußerte sich Guardiola nicht. ManCity sucht auch aufgrund des Abgangs von Sergio Aguero nach Saisonende einen neuen Angreifer. Erst in der Vorwoche hatte Guardiola einen Spielerkauf seines Vereins in der Region von 100 Millionen Pfund als "unmöglich" bezeichnet.

Die "Citizens" gaben in den vergangenen Jahren dank der Millionen-Zuwendungen aus den Emiraten Unsummen für neue Spieler aus, auf Rekordtransfers wurde bisher aber immer verzichtet. Citys teuerster Spieler Ruben Dias kostete im September des Vorjahres 64 Millionen Pfund (75,12 Mio. Euro).