Fußball Haaland-Elfer in 95. Minute beschert Man City Heimsieg

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Haaland bescherte City den späten Heimsieg Foto: APA/AFP

E in verwandelter Elfmeter von Erling Haaland in der 95. Minute hat Manchester City in der Premier League in Unterzahl einen 2:1-Heimsieg gegen Fulham beschert. Der Meister übernahm dank des Erfolgs vorerst die Tabellenführung von Arsenal, die "Gunners" sind am Sonntag bei Chelsea im Einsatz. Der nun bei 18 Saisontoren in der Liga haltende Haaland war nach seiner Fußverletzung vorerst auf der Bank gesessen, nach etwas mehr als einer Stunde kam der Norweger ins Spiel.