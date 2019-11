Hasenhüttls Southampton wieder gegen ManCity gefordert .

Auf Trainer Ralph Hasenhüttl und Southampton wartet zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen ein Auswärtsduell mit Manchester City. Das Liga-Cup-Achtelfinale ging am vergangenen Dienstag mit 1:3 verloren, auch am Samstag in der Premier League wird für die "Saints" gegen den englischen Fußball-Meister wohl wenig zu holen sein.