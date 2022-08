Fußball Hausdurchsuchungen bei Wacker Innsbruck und Ex-Bossen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Hausdurchsuchungen bei Wacker Innsbruck Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ie sich in Insolvenz befindende FC Wacker Innsbruck GmbH - der Verein spielt mittlerweile in der Tiroler Fußball-Liga - wird offenbar ein Fall für die Strafjustiz: Am Donnerstag wurden an acht verschiedenen Standorten Hausdurchsuchungen durchgeführt, um Unterlagen und Datenträger sicherzustellen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck der APA einen Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung".