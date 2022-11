Fußball Hazard vor Fußball-WM: Könnte unsere letzte Chance sein

Hazard hofft auf belgische Erfolge in Katar Foto: APA/dpa

B elgiens Fußball-Nationalteam reist wieder einmal mit großen Ambitionen zur WM. "Wir wollen so weit wie möglich kommen, es könnte unsere letzte Chance sein", sagte Kapitän Eden Hazard von Real Madrid am Montag. Der 31-Jährige rechnet auch damit, dass es für ihn selbst das letzte große Turnier mit den Red Devils sein könnte. "Es ist nicht leicht, die vielen Spiele noch wegzustecken. Ich denke gerade nicht an die EM oder die Weltmeisterschaft in vier Jahren."