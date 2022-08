Fußball Heimpleite für Manchester United bei Ten-Hag-Debüt

United unterlag Brighton mit 1:2 Foto: APA/AFP

D ie neue Spielzeit in der Premier League hat für Fußball-Spitzenclub Manchester United so enttäuschend begonnen wie die letzte zu Ende gegangen ist. Beim Liga-Debüt des neuen United-Trainers Erik ten Hag kassierten die Red Devils am Sonntag eine 1:2-Heimniederlage gegen Brighton and Hove Albion. Leicester City und Brentford trennten sich mit 2:2: Zum Abschluss der Runde gastierte noch Meister Manchester City bei West Ham United.