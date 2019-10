Hinterseer-Tor bei 1:1 von Leader HSV in Bielefeld .

Das vierte Saisontor des Tirolers Lukas Hinterseer (15.) hat dem HSV in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga am Montag nicht zum Sieg in Bielefeld gereicht. Die Hamburger spielten nach dem Ausgleich durch Fabian Klos (50.) nur 1:1, liegen nach Stuttgarts Niederlage tags zuvor einen Punkt vor dem VfB. Bielefeld, für das Manuel Prietl durchspielte, ist einen Zähler dahinter Dritter.