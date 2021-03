Hoffenheim-Pleite mit Österreicher-Trio gegen Mainz .

Die TSG Hoffenheim kann die Europacup-Qualifikation in der deutschen Fußball-Bundesliga nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Mainz wohl endgültig abhaken. Während die Gäste mit dem Sieg erstmals seit November die Abstiegsränge verließen, verlor die TSG in der 26. Runde am Sonntag schon zum zwölften Mal. Die ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch und Stefan Posch konnten die Niederlage nicht abwenden.