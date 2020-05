Auch die zweitplatzierten Hamburger dürfen trotz sieben Punkten Rückstand hoffen, weil der Dritte VfB Stuttgart bei Holstein Kiel mit 2:3 verlor. Am Donnerstag kommt es in Stuttgart zum Duell der nur einen Punkt auseinanderliegenden Verfolger. Der Tabellenvierte FC Heidenheim lauert einen weiteren Zähler dahinter auf seine Chance.

Bielefeld ist in der Liga im Jahr 2020 weiter ungeschlagen, Prietl spielte vor leeren Rängen im Hamburger Volksparkstadion im zentralen Mittelfeld durch. Auf der Gegenseite wurden Martin Harnik in der 76. Minute aus- und Lukas Hinterseer in der 60. Minute eingewechselt. Louis Schaub saß auf der Ersatzbank. Der HSV ließ Chancen in Hülle und Fülle aus. Bei der besten traf Tim Leibold nach Flanke von Harnik freistehend die Stange (67.).