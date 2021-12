Ibertsberger kehrt ab Jänner als Chefcoach nach Ried zurück

In Ried tritt Ibertsberger die Nachfolge von Andreas Heraf an, von dem sich die Spielvereinigung vor vier Wochen getrennt hatte. Schon zuvor, als Heraf wegen gesundheitlicher Probleme eine Auszeit genommen hatte, hatte Co-Trainer Christian Heinle die Mannschaft interimistisch geführt. Er wird laut Clubangaben wie das gesamte aktuelle Trainerteam unter Ibertsberger weiterarbeiten. Die Rieder liegen in der Bundesliga derzeit auf Rang sieben. Ibertsberger wird am Dienstag (10.00 Uhr) im Rahmen eines Pressegesprächs in der josko Arena offiziell vorgestellt.