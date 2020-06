Ilsanker-Doppelpack bei 3:0 von Eintracht in Bremen .

Stefan Ilsanker hat am Mittwoch im Blitzverfahren seine ersten beiden Tore in der deutschen Fußball-Bundesliga angeschrieben. Beim 3:0 von Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen wurde der Salzburger von Eintracht-Trainer Adi Hütter in der 81. Minute eingewechselt, traf mit seiner ersten Ballberührung zum 2:0 und in der 90. Minute zum Endstand.