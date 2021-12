Inter Mailand feiert 5:0-Auswärtssieg gegen Salernitana

Der Titelverteidiger feierte am Freitag durch Tore von Ivan Perisic (11.), Denzel Dumfries (33.), Alexis Sanchez (51.), Lautaro Martinez (77.) und Roberto Gagliardini (87.) einen 5:0-Sieg bei Salernitana. Milan würde am Sonntag mit einem Heimerfolg im Schlager gegen Napoli wieder auf einen Zähler an den Stadtrivalen herankommen.