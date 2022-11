Fußball Japan fliegt mit 20 Europa-Legionären nach Katar

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Ex-Salzburger Minamino wurde für die WM nominiert Foto: APA/dpa

J apan reist mit 20 Legionären aus europäischen Ligen zu der am 20. November beginnenden Fußball-WM in Katar. Den insgesamt 26 Spieler umfassenden Kader gab Teamchef Hajime Moriyasu am Dienstag bekannt. Neben acht Spielern aus der ersten und zweiten deutschen Bundesliga ist auch der ehemalige Salzburger Takumi Minamino dabei.