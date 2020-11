"Joker" Messi bei Barca-Sieg mit zwei Toren .

Mit zwei Toren nach seiner Einwechslung hat Superstar Lionel Messi dem FC Barcelona am Samstag den dritten Saisonsieg in der spanischen Fußball-Liga gesichert. Der Argentinier traf beim 5:2 gegen Betis Sevilla per Handelfmeter (61.) und nach Fersler-Vorarbeit von Sergi Roberto (82.). Der 33-Jährige war überraschend erst zur Pause für Jungstar Ansu Fati ins Spiel gekommen.