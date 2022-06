Fußball Junuzovic beendet Profi-Karriere und wird Liefering-Trainer

Lesezeit: 2 Min

Zlatko Junuzovic wechselt auf die Trainerbank. Foto: APA/KRUGFOTO

Z latko Junuzovic hängt seine Fußballschuhe mit 34 Jahren an den Nagel und bleibt beim Serienmeister Salzburg in anderer Funktion. Der frühere Mittelfeldspieler wird künftig Co-Trainer beim in der zweiten Liga spielenden Farmteam FC Liefering. Der Vertrag des 55-fachen ÖFB-Teamspielers, der seine Hochzeit auf Nationalteamebene unter Marcel Koller erlebte, war mit Saisonende nicht mehr verlängert worden.