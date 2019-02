Der Liga-Zweite war bereits am Samstag nicht über ein torloses Remis auswärts gegen Fiorentina hinausgekommen. Juve hatte zuletzt nach 28 Pflichtspielen in Italien ohne Niederlage zweimal nicht gewinnen können. Nach dem bitteren 0:3 im Cup-Viertelfinale bei Atalanta Bergamo hatte es ein mageres 3:3 in der Liga gegen Parma gegeben. Am Sonntag sorgten Sami Khedira (23.), Superstar Cristiano Ronaldo (70.) per Kopf und Emre Can (86.) für die Entscheidung. Ronaldo führt mit nun 18 Saisontoren die Liga-Schützenliste an. Juve ist in der laufenden Serie-A-Saison weiter unbesiegt.