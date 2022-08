Kalajdzic mit Premier-League-Club Wolverhampton einig laut Sky

Werbung

Wolverhampton, nach drei Runden derzeit Tabellen-17., soll den Transfer in den nächsten Tagen über die Bühne bringen wollen. Bereits seit Monaten gibt es Wechselgerüchte um Kalajdzic, dessen Vertrag in Stuttgart im kommenden Sommer ausläuft. "Es gibt einige Sachen, die müssen passen, das wird sich mit der Zeit ergeben. Je länger es dauert, desto unangenehmer wird's - auch mit den Fragen von euch", hatte er zuletzt gesagt. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bestätigte am Montag bei Sky Anfragen aus England, darunter auch von Wolverhampton. "Aber richtig konkret ist das weder auf der einen noch auf der anderen Seite zum jetzigen Zeitpunkt."

Für die Wolves war in der Vergangenheit in Stefan Maierhofer bereits ein österreichischer Stürmer tätig, der Ex-Nationalspieler kam auf insgesamt zehn Pflichtspieleinsätze.