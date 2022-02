Kapitän Ulmer verlängert bei Salzburg bis Sommer 2023

Red Bull Salzburg kann auch in der kommenden Saison weiter auf Kapitän Andreas Ulmer bauen. Der Linksverteidiger verlängerte seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag bis Sommer 2023. Das gab der überlegene Bundesliga-Tabellenführer am Freitag bekannt, also zwei Tage vor dem Start ins Frühjahr mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den LASK. Der 36-Jährige ist seit Jänner 2009 für den Serienmeister tätig und brachte es auf 516 Einsätze in Pflichtspielen.