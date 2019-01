Der mögliche Ausgleich von Südkoreas Hwang Ui-jo wurde wegen einer Abseitsposition des Angreifers nach Videobeweis nicht anerkannt. Südkorea um seinen Star-Spieler Son Heung-min von Tottenham Hotspur war einer der großen Favoriten auf den Titelgewinn. Die Koreaner scheiterten erstmals seit 2004 bereits vor dem Halbfinale des Turniers.

Im Halbfinale trifft Katar in einem aufgrund der politischen Lage brisanten Duell auf den Gastgeber. Die Vereinigten Arabischen Emirate setzten sich gegen Titelverteidiger Australien mit 1:0 (0:0) durch. Ali Mabkhout traf in Al Ain in der 68. Minute nach einem Fehler der gegnerischen Abwehr entscheidend für die Hausherren. Bei Australien saß Austria-Legionär James Jeggo erneut auf der Bank.

Die VAE haben im Sommer 2017 gemeinsam mit Saudi-Arabien und Bahrain eine Blockade über Katar verhängt. Die politische Lage am Golf ist seitdem angespannt. Gespielt wird das Halbfinale am Dienstag, am Tag davor trifft der Iran im Kampf um das zweite Finalticket auf Japan.