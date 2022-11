Kracher Barca gegen ManUnited in Europa-League-Zwischenrunde

Werbung

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin bekommt es mit dem FC Nantes zu tun, ein Österreicher-Duell kündigt sich mit der Paarung Ajax Amsterdam (mit Florian Grillitsch) gegen Union Berlin (Christopher Trimmel) an. Ein weiterer Niederlande-Legionär, Philipp Mwene, trifft mit seinem Club PSV Eindhoven auf den FC Sevilla.

In der Conference League sind aus der Sturm-Graz-Gruppe Lazio Rom (gegen CFR Cluj), AC Fiorentina (Sporting Braga), der FC Basel (Trabzonspor) sowie die beiden belgischen Teilnehmer Gent (Karabach Agdam) und Anderlecht (Ludogorez Rasgrad) als bekannteste Clubs in der ersten Knockout-Runde vertreten. Die Hinspiele finden in beiden Bewerben am 16. Februar statt, die Rückspiele am 23. Februar.