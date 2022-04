Fußball Kriselndes Barcelona unterliegt daheim Cadiz mit 0:1

Cadiz bejubelt das Tor zum 0:1 Foto: APA/dpa

N ach dem Scheitern in der Fußball-Europa-League hat der FC Barcelona auch in der spanischen La Liga eine Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen das im Abstiegskampf verwickelte Cadiz verlor die Mannschaft von Trainer Xavi am Montagabend 0:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte im Camp Nou gelang Lucas Perez der Siegestreffer für die Gäste kurz nach der Pause (48.). Eine überragende Leistung zeigte Cadiz-Goalie Jeremias Ledesma, der zahlreiche Barca-Chancen zunichte machte.