Kurt Russ Nachfolger von Schopp als Hartberg-Trainer .

Kurt Russ tritt die Nachfolge von Markus Schopp als Trainer des TSV Hartberg an. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend bekannt. Der 56-jährige Russ arbeitete in der vergangenen Saison bereits als Co-Trainer bei den Oststeirern. Schopp hatte den TSV am Dienstag verlassen und beim englischen Zweitligisten Barnsley angeheuert.