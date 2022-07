Fußball LASK feiert klaren 3:1-Sieg gegen Austria Klagenfurt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Jubel beim LASK Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er LASK hat einen ausgezeichneten Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer setzte sich am Samstag nach einer dominanten Vorstellung in Pasching locker mit 3:1 (2:0) gegen Austria Klagenfurt durch. Keito Nakamura (14.), Thomas Goiginger (28.) und der überragende Neuzugang Marin Ljubicic (49.) sorgten mit ihren Toren für einen perfekten Auftakt in die "Mission Meistergruppe" des Liga-Achten der Vorsaison.