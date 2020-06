LASK holt 5:1-Kantersieg in Hartberg .

Der LASK hat sich in der Fußball-Bundesliga zumindest für wenige Stunden auf Rang zwei vorgearbeitet. Die Oberösterreicher setzten sich am Mittwochabend beim TSV Hartberg klar mit 5:1 durch, feierten den dritten Sieg in Folge und zogen um einen Punkt an Rapid vorbei. Siegreich war auch der WAC, die Kärntner ließen mit einem 2:0 gegen Sturm Graz nichts anbrennen.