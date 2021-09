LASK trennt sich von Coach Thalhammer .

Angesichts des durchwachsenen Saisonstarts mit drei Niederlagen und des vorletzten Tabellenplatzes in der Fußball-Bundesliga hat sich der LASK von Dominik Thalhammer getrennt. Der Trainer wurde am Montag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Als Cheftrainer fungiert bis zur Winterpause der bisherige Co-Trainer Andreas Wieland, hieß es in einer Aussendung der Linzer.