Fußball Lazaro wegen Knieverletzung vor längerer Pause

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Lazaro muss wegen einer Knieverletzung wohl länger pausieren Foto: APA/AFP

V alentino Lazaro steht eine lange Pause wegen einer Knieverletzung bevor. Der Torino-Legionär zog sich die Blessur am Sonntag beim 1:1-Remis seines Clubs in der Seria A im Auswärtsspiel bei Salernitana zu, in dem er in der 71. Minute ausgetauscht wurde. Laut Clubangaben sei beim ÖFB-Teamspieler eine "hochgradige Läsion des medialen Seitenbands im rechten Knie" festgestellt worden. Weitere Untersuchungen würden folgen. Der 26-Jährige bestritt diese Saison 17 Pflichtspiele.