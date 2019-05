Die Römer gewannen am Mittwochabend das Finale im Olympiastadion der Hauptstadt gegen Atalanta Bergamo mit 2:0 (0:0). Der drei Minuten zuvor eingetauschte Sergej Milinkovic-Savic erzielte in der 82. Minute nach einem Eckball per Kopf die wichtige Führung für Lazio, Joaquin Correa (90.) machte aus einem Konter alles klar.

Lazio darf kommende Saison damit in der Europa League antreten. Atalanta, das in der 25. Minute durch Marten de Roon nur die Latte traf, versäumte den zweiten nationalen Titelgewinn nach jenem im Cup 1963. Für die Lombarden war es die erste Pflichtspielniederlage nach 13 Spielen. In der Serie A kann Atalanta aber immer noch einen Startplatz in der Champions League ergattern.