Leeds mit Wöber auf Tribüne 2:2 gegen West Ham

Wöber, dessen Verpflichtung erst am Dienstag offiziell gemacht worden war, stand noch nicht im Kader. Der 24-Jährige wurde vor dem Spiel im Stadion an der Elland Road den Fans präsentiert. Der ÖFB-Verteidiger posierte mit einem Leeds-Schal. Wöber ist die teuerste Winter-Neuverpflichtung des Clubs seit Stürmerlegende Robbie Fowler im Jahr 2002. Die Ablöse an Salzburg soll inklusive Bonuszahlungen bis zu 20 Mio. Euro betragen. Fix seien laut dem italienischen Fußball-Journalisten Fabrizio Romano vorerst 12 Mio. Euro vereinbart worden.

Leeds gastiert am Sonntag im FA-Cup bei Zweitligist Cardiff City. Sein Ligadebüt für die "Whites" könnte Wöber am Freitag in einer Woche gegen Tabellennachbar Aston Villa geben. In höheren Tabellenregionen blieb Tottenham den Champions-League-Plätzen auf den Fersen. Die "Spurs" schossen Crystal Palace auswärts mit 4:0 (0:0) ab. Harry Kane traf kurz nach der Pause im Doppelpack (48., 53.). Dazu waren Matt Doherty (68.) und Son Heung-min (72.) erfolgreich. Der Tabellenfünfte liegt nur zwei Punkte hinter Rang drei. Auf Spitzenreiter Arsenal fehlen aber immer noch elf Zähler.