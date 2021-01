Leicester besiegt Newcastle, ManCity schlägt Chelsea .

Ohne Christian Fuchs hat Leicester City am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League einen 2:1-(0:0)-Auswärtssieg in Newcastle gefeiert und als Dritter einen Platz im Spitzenfeld behauptet. Den "Foxes" fehlt bei je einem Spiel weniger nur je ein Punkt auf Leader Liverpool bzw. Manchester United. Indes kletterte Manchester City mit einem 3:1-(3:0)-Erfolg bei Chelsea auf Platz fünf, drei Punkte hinter Leicester bzw. gleichauf mit dem Vierten, Tottenham.