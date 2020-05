Sabitzer sorgte trotz Trainingsrückstands nach einer coronabedingten Pause in der 36. Minute für den 3:0-Pausenstand. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Timo Werner (11., 48., 75.), der nun bei 24 Saisontoren hält, und Yussuf Poulsen (23.). Poulsen ist mit 250 Pflichtspieleinsätzen Rekordspieler der "Bullen".

Über eine neue persönliche Bestmarke durfte sich Sabitzer freuen. Der Ex-Salzburger traf zum neunten Mal in dieser Saison und damit schon jetzt öfter als 2016/17 (8). Er schoss den Ball im Strafraum überlegt hoch ins Eck. Zuvor hatte er bereits Poulsen via Maßflanke ideal bedient. Einen Assist durfte sich auch Konrad Laimer gutschreiben lassen. Der 22-Jährige leitete den ersten Treffer ein, setzte sich dabei auf der Seite gut durch und bediente Werner. Kurz vor der Pause schied er allerdings nach einem Zweikampf vermutlich mit einer Knieverletzung aus. Laimer erlitt eine Knieprellung im rechten Knie. Weitere Informationen über eine eventuelle Ausfallzeit sind erst nach einer genaueren Untersuchung möglich, teilte der Ligadritte mit

Einsatzminuten bekam auch Hannes Wolf. Der 21-Jährige kam ab der 70. Minute zum Zug, sein viertes Saisonspiel war damit gleichzeitig sein längstes. Leipzig kehrte nach drei Remis in Folge auf die Siegerstraße zurück. Sieben Punkte fehlen dem Dritten auf Leader Bayern München, drei auf Borussia Dortmund. Gegen Mainz lief es für die Leipziger schon im Hinspiel wie am Schnürchen, damals hatte man mit 8:0 den höchsten Sieg in dieser Liga-Saison eingefahren. Auch dank dieser beiden Partien hat Leipzig schon jetzt einen neuen eigenen Torrekord (68) im Oberhaus aufgestellt. Die bisherige Bestmarke war seit 2016/17 bei 66 Toren gestanden.

Der Tabellen-15. Mainz verlor nach drei ungeschlagenen Partien wieder einmal. Karim Onisiwo konnte sich bis zur Auswechslung in der 74. Minute wie seine Kollegen in der Offensive nicht entscheidend in Szene setzen.

Schalke ist indes nach der 0:3-Niederlage gegen Augsburg seit Mitte Jänner mittlerweile neun Ligapartien sieglos. Im Herbst lagen die Königsbauen noch auf einem Champions-League-Platz. Mittlerweile sind sie Tabellenachte. Vergangene Woche waren die Schalker im Revierderby bei Borussia Dortmund sogar mit 0:4 unter die Räder gekommen, eine Krise ist nicht mehr wegzuleugnen.

Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch spielten bei Schalke durch, Landsmann Guido Burgstaller saß auf der Ersatzbank. Eduard Löwen brachte Augsburg per Freistoß früh in Führung (6.). Im Finish nutzten Noah Joel Sarenren Bazee (76.) und Sergio Cordova (91.) Fehler der Schalker Hintermannschaft zu weiteren Treffern.

Bei den Augsburgern stand erstmals Neo-Trainer Heiko Herrlich an der Seitenlinie. Seine Premiere hatte der Ex-Stürmer vergangene Woche beim 1:2 in Wolfsburg verpasst, nachdem er während des Quarantäne-Trainingslagers vor dem Bundesliga-Neustart einkaufen war und damit gegen die Corona-Isolationsbestimmungen der Liga verstoßen hatte.

Fortuna Düsseldorf hat am Sonntagabend einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Das Team von Coach Uwe Rösler führte beim 1. FC Köln bis zur 88. Minute mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2-Remis begnügen. Dadurch konnte der Rückstand auf den 15. Platz, der den sicheren Klassenerhalt bringt, nur auf drei Zähler verkürzt werden.

Zudem beträgt der Vorsprung der auf dem Relegationsrang liegenden Fortuna auf den Vorletzten Werder Bremen nach der 27. Runde nur noch drei Punkte. Kenan Karaman (41.) und Erik Thommy (61.) sorgten für die vermeintliche Entscheidung. Die Kölner, bei denen Mark Uth (59.) einen Elfmeter vergab, schafften dank später Treffer von Anthony Modeste (88.) und Jhon Cordoba (91.) aber noch einen Punktgewinn. Kevin Stöger spielte im Fortuna-Mittelfeld bis zur 80. Minute, Außenverteidiger Markus Suttner saß auf der Bank. Aufseiten der Kölner war der zuletzt glänzende Florian Kainz bis zur 79. Minute auf dem Feld. Sie haben nach wie vor zehn Punkte Vorsprung auf Düsseldorf.