Fußball Leverkusen scheitert im DFB-Pokal an Drittligist Elversberg

Die Freude bei Elversberg kannte keine Grenzen Foto: APA/dpa

B ayer Leverkusen hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals blamiert. Der deutsche Fußball-Bundesligist kassierte am Samstag beim in der dritten Liga engagierten SV Elversberg eine 3:4-Niederlage. Damit endete der Cupbewerb für die Werkself zum dritten Mal in Folge frühzeitig und gegen einen Nicht-Bundesligisten. Vergangene Saison war der Karlsruher SC in der 2. Runde zum Stolperstein geworden, das Jahr davor RW Essen im Achtelfinale.